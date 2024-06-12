В Госдуме предложили бесплатно кормить учеников в религиозных школах

Распространить закон, который уже гарантирует ученикам начальных классов в государственных школах бесплатный завтрак или обед, на школы при религиозных организациях предложила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.