В Госдуме предложили бесплатно кормить учеников в религиозных школах

Распространить закон, который уже гарантирует ученикам начальных классов в государственных школах бесплатный завтрак или обед, на школы при религиозных организациях предложила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.
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