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Царьград

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В Самаре на 5 дней перекроют Стара-Загору и Ново-Вокзальную

В Самаре на 5 дней перекроют Стара-Загору и Ново-Вокзальную

С 22:00 9 октября до 20:00 14 октября пересечение улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной будет полностью закрыто для транспорта из-за ремонта трамвайных путей.

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