Немецкий МИД запретил федеральным землям приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия к 80-летнию Победы — в случае явки их должны выставить.
В ФРГ запретили пускать представителей РФ на празднование 80-летия Победы
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А что нам с ними вместе праздновать День Победы?!! У них этот день 8 мая - день скорби. У нас же 9 Мая - Праздник. И День Памяти!!! Мы же вспомним - КЕМ они там на Западе являлись Гитлеру? ПОДЕЛЬНИЧКИ и ФАШИКИ... По пути ли нам было с ними? У нас с ними этот день разный. У них это 8 мая, у нас - 9 Мая.
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14 час.
Eduard
Интеремные праздники!
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9 час.
Eduard
До сих пор далею,что Германию обьединили!
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9 час.
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