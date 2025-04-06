Vladimir Lioubimcev

А что нам с ними вместе праздновать День Победы?!! У них этот день 8 мая - день скорби. У нас же 9 Мая - Праздник. И День Памяти!!! Мы же вспомним - КЕМ они там на Западе являлись Гитлеру? ПОДЕЛЬНИЧКИ и ФАШИКИ... По пути ли нам было с ними? У нас с ними этот день разный. У них это 8 мая, у нас - 9 Мая.