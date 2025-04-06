Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Немчура что, по реваншу хочет получить по мусалам?!!  Уроды...«Угроза нападения...
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  • Eduard
    Нужен арест Зеленского и перевоз в США!США готовятся выд...

В ФРГ запретили пускать представителей РФ на празднование 80-летия Победы

В ФРГ запретили пускать представителей РФ на празднование 80-летия Победы

Немецкий МИД запретил федеральным землям приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия к 80-летнию Победы — в случае явки их должны выставить.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А что нам с ними вместе праздновать День Победы?!! У них этот день 8 мая - день скорби. У нас же 9 Мая  - Праздник. И День Памяти!!!  Мы же вспомним - КЕМ они там на Западе являлись Гитлеру? ПОДЕЛЬНИЧКИ и ФАШИКИ...  По пути ли нам было с ними? У нас с ними этот день разный. У них это 8 мая, у нас - 9 Мая.
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14 час.
Eduard
Интеремные праздники!
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9 час.
Eduard
До сих пор далею,что Германию обьединили!
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9 час.
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