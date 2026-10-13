В объятиях метели: «Анна Каренина» в Малом театре

О новой «Анне Карениной» Андрея Прикотенко, визуальной безупречности, которой оказалось слишком много, и о том, почему роман, написанный мужчиной полтора века назад, снова захватил московские сценыКажется, «Анна Каренина» сегодня — один из самых востребованных театральных сюжетов.