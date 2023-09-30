Навстречу интеграции

30 сентября 2022 года произошло важнейшее событие последних десятилетий — домой, в Россию, на основе свободного народного волеизъявления вернулись исконно русские территории, которые сегодня составляют Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.