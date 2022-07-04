Спорт Уик-Энд

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

Непомнящий подтвердил свое право сыграть матч за шахматную корону. Но это будет уже совершенно иной поединок, если ФИДЕ примет условия Карлсена

Непомнящий подтвердил свое право сыграть матч за шахматную корону. Но это будет уже совершенно иной поединок, если ФИДЕ примет условия Карлсена

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Польши Яном-Кшиштофом Дудой в заключительном раунде турнира претендентов, который проходил в Мадриде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх