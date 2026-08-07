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Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Команда из России завоевала восемь медалей – семь золотых и одну бронзовую – на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Казахстане с 2 по 7 августа.

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