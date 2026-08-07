Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Команда из России завоевала восемь медалей – семь золотых и одну бронзовую – на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Казахстане с 2 по 7 августа.
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