Полицейский Дед Мороз побывал на севере Бурятии

В канун Нового года в Северобайкальске полицейские сменили форменную одежду на костюм Деда Мороза и Снегурочки и в сопровождении членов Общественного совета при северобайкальском ОВД, а также юных инспекторов дорожного движения гимназии № 5 вышли на центральную площадь, где установлена городская елка.
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