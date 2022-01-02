Полицейский Дед Мороз побывал на севере Бурятии

В канун Нового года в Северобайкальске полицейские сменили форменную одежду на костюм Деда Мороза и Снегурочки и в сопровождении членов Общественного совета при северобайкальском ОВД, а также юных инспекторов дорожного движения гимназии № 5 вышли на центральную площадь, где установлена городская елка.