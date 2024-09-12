Экс-сотрудник СБУ заявил об отстранении Буданова от подготовки атаки на Курскую область

Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отстранили от подготовки атаки на Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.