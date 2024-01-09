Военного США осудили почти на 2,5 года тюрьмы за шпионаж в пользу КНР

Военнослужащего американского ВМС Вэньхэн Чжао приговорили к 27 месяцам заключения за передачу секретно информации разведывательным службам Китая, сообщается в релизе, опубликованном на сайте американского минюста.
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