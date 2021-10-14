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Пятилетний шахматист из Томска побывал на шоу «Лучше всех»

Пятилетний шахматист из Томска побывал на шоу «Лучше всех»

Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский принял участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом.

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Любовь Прокофьевна
Молодец! Успехов и здоровья малышу!
владимир носков
Родители Дмитрия постарайтесь не делать из него вундеркинда. Пусть растет обыкновенным жизнерадостным
Владислав Литвинов
То, что сыграл с Карякиным - здорово! А вот то, что две партии вничью - это, видимо, заслуга Карякина. Неужто непонятно?
bngor68 Агеев
Да всем понятно. Третий юношеский против гроссмейстера, можно было и не акцентировать сей момент.

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