Пятилетний шахматист из Томска побывал на шоу «Лучше всех»

АртемПолитикаПятилетний шахматист из Томска побывал на шоу «Лучше всех»Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский принял участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ПрокофьевнаМолодец! Успехов и здоровья малышу!владимир носковРодители Дмитрия постарайтесь не делать из него вундеркинда. Пусть растет обыкновенным жизнерадостнымВладислав ЛитвиновТо, что сыграл с Карякиным - здорово! А вот то, что две партии вничью - это, видимо, заслуга Карякина. Неужто непонятно?bngor68 АгеевДа всем понятно. Третий юношеский против гроссмейстера, можно было и не акцентировать сей момент.Комментировать
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