Mark Zuckerberg struck a deal with his social media company Meta on Wednesday to help shield him from a potential wealth tax in California.
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