Тренер Семин заявил, что между бескомпромиссного матча между ЦСКА и "Зенитом"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что поединок столичного ЦСКА и петербургского "Зенита", который состоится в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несет в себе большую интригу.
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