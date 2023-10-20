Игра в поглощение: Молдавия превращается в провинцию Румынии

Румыния наращивает свое присутствие в Молдавии. В октябре Бухарест объявил о намерении выкупить морской порт Джурджулешты, в сентябре получил в управление молдавскую газотранспортную систему, начал подключать приграничные районы к своей системе водоснабжения.