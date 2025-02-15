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2.00 – самый высокий коэффициент на «Ман Сити» в домашнем матче против «Ньюкасла» с 2007 года

«Манчестер Сити» примет «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ. «Ман Сити» – небольшой фаворит за 2.00. Это самый высокий коэффициент на «горожан» в домашнем матче против «Ньюкасла» с 2007 года.

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