Кремль: РФ использует все средства для защиты своих замороженных активов

www.globallookpress.com/Daniel Reinhardt/dpa Москва задействует весь правовой арсенал для защиты своих интересов, если Евросоюз попытается использовать замороженные активы России для поддержки Украины, сообщил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.