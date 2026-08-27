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Кремль: РФ использует все средства для защиты своих замороженных активов

Кремль: РФ использует все средства для защиты своих замороженных активов

www.globallookpress.com/Daniel Reinhardt/dpa Москва задействует весь правовой арсенал для защиты своих интересов, если Евросоюз попытается использовать замороженные активы России для поддержки Украины, сообщил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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