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Военное обозрение

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Штаб ВСУ и пункт дислокации иностранных военных советников поражён в Кривом Роге ударом ракет «Искандер»

Штаб ВСУ и пункт дислокации иностранных военных советников поражён в Кривом Роге ударом ракет «Искандер»

Подконтрольные Киеву власти города прилет подтверждают, но без подробностей.

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