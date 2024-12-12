Союз "забили как кабанчика"

АЖ Александр Жигилий А их соглашение по юридическому определению нелегитимное, так как Договор о создании СССР предусматривал и порядок выхода любого участника из этого союза! Поэтому этотсоглашение- это незаконный Акт о Госперевороте, а значит и против Референдума в СССР и всех союзных республиках накануне!!!

Алексей Тан Си-си-си-ре.... САМ НЕ ЗАКОНЕН!!!.... как ПАРАЗИТЫ грибы на теле берёзы... так и ЭТО паразит был не законен... на паразитировании НА РУССКОМ НАРОДЕ.