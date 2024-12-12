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Союз "забили как кабанчика"

Союз "забили как кабанчика"

Судьбу СССР в декабре-1991 прервали ныне покойные Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А их соглашение по юридическому определению нелегитимное, так как Договор о создании СССР предусматривал и порядок выхода любого участника из этого союза! Поэтому этотсоглашение- это незаконный Акт о Госперевороте, а значит и против Референдума в СССР и всех союзных республиках накануне!!!
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1 д.
Алексей Тан
Си-си-си-ре.... САМ НЕ ЗАКОНЕН!!!.... как ПАРАЗИТЫ грибы на теле берёзы... так и ЭТО паразит был не законен... на паразитировании НА РУССКОМ НАРОДЕ.
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1 д.
Sergiy Che
Ну автор &quot;знаток&quot; диванный - одни Ельциноид-Кравчук-Шухевич ничего бы не &quot;забили&quot; и не разрушили - прав на то недостаточно. Нужно действительно было согласие (ратификация) беловежского сговора верховными советами всех республик РСФСР - УССР - БССР и пр. и они БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ!
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21 час.

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