"Назревает что-то нехорошее": Этнические группировки готовят захват Тюмени?

ФОТО: Коллаж Царьграда После ликвидации крупнейшей ОПГ в Тюмени, главы которых отправились в места не столь отдалённые, в Тюмени опасаются разгула преступности со стороны этнических группировок, которые, пишут источники, готовят захват города.
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