Зарплаты, темпы, результаты: в правительстве Алтайского края подвели итоги 2024 года

Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам девяти месяцев увеличилась на 18,9% Вице-премьер правительства Алтайского края, министр экономического развития Евгений Дешевых на заседании Союза промышленников рассказал о некоторых итогах уходящего года, сообщает "Атмосфера".
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