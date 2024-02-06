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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал о планах Blackstone приобрести L’Occitane

Blackstone может купить производителя косметики L’Occitane International, пишет Bloomberg. По словам источников, в том числе рассматривается вариант совместного выкупа компании с контролирующим ее миллиардером Рейнольдом Гейгером.

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