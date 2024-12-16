Спасатели эвакуировали экипажи танкеров после аварии в Керченском проливе

Керченский пролив оказался в центре внимания после инцидента с двумя танкерами, который произошел 15 декабря — спасательные операции, развернутые в этом стратегически важном водном пути, привлекли значительные ресурсы.
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