Глава МИД Франции: Москва проигрывает на фронте, Путин слаб Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вновь выступил с заявлениями о «тяжёлом положении» России.
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Святослав Сюткин Чье это мнение,что Российская армия отступает? Уважаемый Алесандр Макеев! Прежде чем писать такую галиматью - просьба подумать. Если в Армии не служили - это плохо! я сам прошел Армию Советскую в 1976 - 1977 годы и служил на западной Украине. Знаю,что и как попадает всякая псевдоинформация населению.
О том, что Российская армия проигрывает свидетельствуют данные о линии боевого соприкосновения, мониторинг которой фиксирует ежесуточное отступление Российских подразделений в западном направлении.