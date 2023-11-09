Хитроумное титановое кольцо Tiroler способно заменить привычную рулетку

Недавно появившееся на Kickstarter титановое кольцо Tiroler привлекло немалое внимание пользователей, которые инвестировали в его серийный выпуск 143 000 долларов, хотя авторы проекта претендовали всего на 3343 доллара.
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