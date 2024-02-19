Мюнхен 2024: «Sturm und Drang»

В истории немецкой культуры время «Бури и натиска», продлившееся примерно два десятилетия (1765-1785), обычно связывают прежде всего с плеядой писателей, поэтов, драматургов — от Гёте до Максимилиана фон Клингера (который, кстати, большую часть жизни прожил в России), — которые отказались от классицистских канонов и правил.