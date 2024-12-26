Activision представила трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty с “Игрой в кальм...

Activision представила трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty с “Игрой в кальмара”Activision выпустила новый трейлер, посвящённый коллаборации Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone с популярным сериалом Netflix “Игра в кальмара”.
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