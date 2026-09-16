В Смоленской области к сетевому газу подключена новая котельная больницы

Специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» подключили к сетевому газу блочно-модульную котельную, предназначенную для теплоснабжения нового корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» в посёлке Гедеоновка.
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