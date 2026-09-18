Сентябрьская охота на трофейного карпа: как подобрать насадку и прикормку для холодной воды

Каждый раз, когда летняя жара окончательно отступает, я замечаю, как меняется поведение рыбы. Водоемы постепенно остывают, утренники становятся пронзительно свежими, а вода приобретает ту самую осеннюю прозрачность, которая так нравится наблюдателям, но заставляет карпятников пересматривать привычные подходы.