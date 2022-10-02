Валерий МАСАЛИТИН: «Зениту» нужны такие оплеухи, какая была от «Спартака»

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин. Судья Москалёв убил интригу - «Ростов» мог зацепить в Петербурге очки?- Перед туром я давал прогноз и сказал, что если первые 15-20 минут «Ростов» выдержит, то шансы у него дальше будут неплохие.
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