Валерий МАСАЛИТИН: «Зениту» нужны такие оплеухи, какая была от «Спартака»

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин. Судья Москалёв убил интригу - «Ростов» мог зацепить в Петербурге очки?- Перед туром я давал прогноз и сказал, что если первые 15-20 минут «Ростов» выдержит, то шансы у него дальше будут неплохие.