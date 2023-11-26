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Светлов об игре «Трактора»: «Мелькают моменты академизма, возможно, недонастроя. Можно с «Питтсбургом» сравнить, команда в НХЛ смотрится чуть старомодно»

Вчера челябинцы уступили «Салавату Юлаеву» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.   – По своему кадровому потенциалу сегодня Челябинск – один из потенциальных лидеров Востока.

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