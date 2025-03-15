Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, входящие в состав группировки войск «Север», захватили бронетранспортёр командного назначения М577 американского производства, который принадлежал украинской армии в районе Махновки, расположенной к северу от Суджи.
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