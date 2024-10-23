Праздничное выступление ко Дню матери - ´Моя мама лучшая на свете´.

Жизнь любого малыша начинается с улыбки и слез радости мамы. Мамины прикосновения, ее голос, которым она пела колыбельные, неповторимый запах, крепкие и нежные объятия - это самые ценные воспоминания любого сына или дочки.
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