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Из Киева уже побежали чиновники, настала очередь населения

Из Киева уже побежали чиновники, настала очередь населения

Беда в том, что украинским горожанам от «черной зимы» бежать некуда — Европа взашей гонит тех, кто уже там, а село миллионы иждевенцев принять не сможет.

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