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Царьград

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Украинские войска подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

Украинские войска подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, совершённый украинскими войсками.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Всех,кто в окружении,добить. Без всякой жалости!
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