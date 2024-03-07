На Ямале осудили фигурантов громкого коррупционного дела главы дочки «Газпромнефти» Крюкова

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении некоторых фигурантов по громкому коррупционному делу в отношении нефтяного генерала Павла Крюкова и топ-менеджера Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова.
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