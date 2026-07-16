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В честь 140-летия "Ленэнерго" Троицкий мост и Телебашня получат праздничную подсветку

В честь 140-летия "Ленэнерго" Троицкий мост и Телебашня получат праздничную подсветку

"Световое оформление станет не только ярким праздничным акцентом, но и знаком уважения к компании, которая на протяжении многих десятилетий обеспечивает энергоснабжение Северной столицы", – сказал Александр Беглов.

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