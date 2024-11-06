Дональда Трампа назвали новым избранным президентом США

Об этом заявил спикер Палаты представителей Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства.
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