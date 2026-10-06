Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин рассказал, как сервис «По пути» улучшил транспортную доступность удаленных районов

Сергей Собянин рассказал, как сервис «По пути» улучшил транспортную доступность удаленных районов

Сервис перевозок по запросу «По пути» за пять лет улучшил транспортную доступность удаленных районов Москвы.

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