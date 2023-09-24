Фредерик Вассер: «Не вполне довольны 4-м и 6-м местами, но «Феррари» приблизилась к «Мерседесу»

Скудерия не сумела доехать до подиума: Шарль Леклер финишировал четвертым, Карлос Сайнс – шестым. В то же время итальянцы слегка сократили отставание от второго места в Кубке конструкторов – пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл завершили заезд пятым и седьмым.