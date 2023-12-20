Ирано-византийская война 602-628 г. Часть I. Перед войной

История римско-персидских войн (сюда входят и более поздние войны Византии с Сасанидским Ираном) насчитывает более века, но именно их последняя война в 602-628 гг оказалась самой опустошительной и трагической из ее последствия для обеих империй.
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