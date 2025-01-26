Лукашенко заявил о наглом поведении Зеленского во время переговоров в Гомеле

Глава Белоруссии обвинил президента Украине в срыве мирных переговоров весной 2022 года.Александр Лукашенко заявил о неподобающем поведении Владимира Зеленского на переговорах с российской делегацией, которые проходили в Гомеле весной 2022 года.
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