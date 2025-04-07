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Царьград

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Омская область: 9 домов и 188 участков пострадали от паводка

Омская область: 9 домов и 188 участков пострадали от паводка

В Омской области из-за интенсивного таяния снега пострадали девять домов и 188 участков. Наиболее сложная ситуация в селе Маяк и СНТ «Дружба» в Омске.

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