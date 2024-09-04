Бывший британский премьер Джонсон: Я хотел бы возглавить иностранный легион на Украине, но у меня нет полководческого опыта

Стремление рядового дженсонюка к великим победам всегда приводили его к поражению. Так будет у этого неудачника и далее

Россиянин

Давай Борис хотя бы рядовым. За тебя живого пожалуй 10 миллионов дадут. Обменяем на мыло. Не обижайся, у нас так принято.