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Военное обозрение

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Бывший британский премьер Джонсон: Я хотел бы возглавить иностранный легион на Украине, но у меня нет полководческого опыта

Бывший британский премьер Джонсон: Я хотел бы возглавить иностранный легион на Украине, но у меня нет полководческого опыта

Политик назвал себя рьяным сторонником Украины.

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Комментарии
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Валерий
Стремление рядового дженсонюка к великим победам всегда приводили его к поражению. Так будет у этого неудачника и далее
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21 час.
Россиянин
Давай Борис хотя бы рядовым. За тебя живого пожалуй 10 миллионов дадут. Обменяем на мыло. Не обижайся, у нас так принято.
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21 час.

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