Муки хуже смертной казни: в каких условиях томятся пожизненно заключенные

Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное заключение. Стрельба в концертном зале и сильный пожар вечером 22 марта унесли жизнь 139 человек, среди которых трое детей, еще более 182 получили ранения разной степени тяжести.