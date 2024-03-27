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Пятый канал

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Муки хуже смертной казни: в каких условиях томятся пожизненно заключенные

Муки хуже смертной казни: в каких условиях томятся пожизненно заключенные

Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное заключение. Стрельба в концертном зале и сильный пожар вечером 22 марта унесли жизнь 139 человек, среди которых трое детей, еще более 182 получили ранения разной степени тяжести.

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Комментарии
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Traveller
А вот и защитнички убийц подтянулись...
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