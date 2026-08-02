Почти половина немцев не считают свою страну безопасной

Немцы больше не чувствуют себя в безопасности в собственной стране. Это не эмоциональное наблюдение, а цифра: 40% граждан прямо заявили, что после теракта в Берлине уровень их личной безопасности снизился.
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