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Мировое обозрение

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Почти половина немцев не считают свою страну безопасной

Почти половина немцев не считают свою страну безопасной

Немцы больше не чувствуют себя в безопасности в собственной стране. Это не эмоциональное наблюдение, а цифра: 40% граждан прямо заявили, что после теракта в Берлине уровень их личной безопасности снизился.

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