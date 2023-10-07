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В китайской провинции Юньнань в период 8-дневных каникул наблюдался стремительный скачок туризма

В китайской провинции Юньнань в период 8-дневных каникул наблюдался стремительный скачок туризма

Провинция Юньнань, одно из самых популярных туристических направлений в Китае, пережила значительный всплеск туризма во время каникул по случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР, которые завершились в пятницу, передает Синьхуа.

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