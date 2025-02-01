Электропоезд «Северная Звезда» вновь отправится с Финляндского вокзала Петербурга

Его маршрут будет проходить по курортным местам города и области Электропоезду серии ЭД4М-0418, который будет уходить с Финляндского вокзала в сторону Выборга, присвоили имя «Северная Звезда», рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.