Электропоезд «Северная Звезда» вновь отправится с Финляндского вокзала Петербурга

Его маршрут будет проходить по курортным местам города и области Электропоезду серии ЭД4М-0418, который будет уходить с Финляндского вокзала в сторону Выборга, присвоили имя «Северная Звезда», рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
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