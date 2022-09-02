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Штормовое предупреждение из-за супертайфуна HINNAMNOR объявлено в Приморье

Штормовое предупреждение из-за супертайфуна HINNAMNOR объявлено в Приморье

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением супертайфуна HINNAMNOR. 5 и 6 сентября синоптики прогнозируют в регионе сильные очень сильные дожди, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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