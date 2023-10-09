Народ, тут у нас это, символ Z собираются разжаловать. Не духоскрепный, мол символ, не наш, не рассейский.
О символе Z
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Народ, тут у нас это, символ Z собираются разжаловать. Не духоскрепный, мол символ, не наш, не рассейский.
Свежие комментарии