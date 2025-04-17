Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 272 подписчика

Возвращение Кушнир с того света, новые герои и свадьба. Чем удивит сериал «Ищейка» в 8 сезоне

Возвращение Кушнир с того света, новые герои и свадьба. Чем удивит сериал «Ищейка» в 8 сезоне

Детектива Кушнир ждет масса перемен, особенно, в личной жизни. Но сумеет ли Александра Ивановна найти баланс между любовью и долгом? Рассказываем о первых реакциях зрителей на новый сезон и интригах проекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх