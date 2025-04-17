Возвращение Кушнир с того света, новые герои и свадьба. Чем удивит сериал «Ищейка» в 8 сезоне

Детектива Кушнир ждет масса перемен, особенно, в личной жизни. Но сумеет ли Александра Ивановна найти баланс между любовью и долгом? Рассказываем о первых реакциях зрителей на новый сезон и интригах проекта.
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